Lazio, Tare: «Bisogna creare le basi per rimanere competitivi»

Il direttore sportivo Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita di Lazio-Cagliari.

La Lazio vuole conquistare la qualificazione in Champions League. Per farli avrà bisogno di soli due punti (a meno di clamorosi scenari, in caso di Napoli e Roma entrambe vincenti in Champions ed Europa League), che Inzaghi vuole ottenere assolutamente questa sera contro il Cagliari. Poi arriverà il momento di fare mercato, al fine di mantenere la squadra competitiva ai livelli ammirati quest’anno. Lo afferma anche il direttore sportivo Igli Tare ai microfoni di DAZN:

«Per quanto riguarda la rosa bisognerà fare un’analisi, consapevoli che la stagione che verrà sarà più difficile. Dobbiamo creare le basi per essere competitivi anche nella prossima stagione».