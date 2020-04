Lazio: «Tanti auguri Roma, dal 1900 i tuoi figli!» – VIDEO

Lazio, bellissimo video messaggio da parte della società biancoceleste nel giorno del compleanno della città eterna Roma

Una giornata speciale per Roma, un compleanno sicuramente inedito per la città eterna che vive un momento difficilissimo ma che non molla e tornerà a splendere.

Questo il messaggio di auguri della Lazio: «Dal 1900 i tuoi figli. Buon compleanno Roma, culla del nostro destino».