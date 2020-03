Lazio, tanti auguri a Pierluigi Casiraghi FOTO

L’ex attaccante della Lazio oggi spegne 51 candeline e la società lo festeggia sui social: buon compleanno a Casiraghi

Alla Lazio ha passato 5 stagioni collezionando 56 reti ed una Coppa Italia: Pierluigi Casiraghi ha segnato in modo indelebile gli anni ’90 dei biancocelesti a suon di gol e tanta personalità.

Chiamato dai tifosi Tyson, per la sua potenza fisica e tigna agonistica, l’ex numero nove ha rappresentato al meglio la lazialità e nel suo periodo romano è riuscito anche a conquistare la fascia da capitano. Casiraghi è rimasto all’interno dei cuori laziali anche per uno stupendo gol in acrobazia durante il derby del 1995. Oggi, l’attaccante dei primi momenti d’oro della Lazio, compie 51 anni e la società gli ha voluto rendere omaggio postando sui social diverse sue foto facendogli ufficialmente gli auguri.