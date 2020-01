Lazio, tanti auguri a Lucas Leiva

Oltre che al compleanno della Lazio, è anche la festa di Lucas Leiva: il mediano biancoceleste compie 33 anni

Lucas Leiva era destinato a venire alla Lazio: entrambi nati il 9 gennaio, entrambi con una personalità tale da poter combattere a petto in fuori contro tutto e tutti.

Da tre stagioni i destini si sono intrecciati, migliorando le vite professionistiche di entrambi: la squadra biancoceleste, con il mediano dalla sua, ha acquistato potenza e tre trofei in bacheca, mentre Leiva ha migliorato la sua gloriosa carriera approdando in una gloriosa società. Grazie alla sua tenacia ed alla sua potenza ma anche alla sua eleganza e compostezza, Lucas impersonifica i valori della Lazio. Oggi il centrocampista compie 33 anni e la sua attuale squadra 120: due destini legati a doppio filo per valori e storia gloriosa.