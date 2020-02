Lazio, tanti auguri Federico! Marchetti compie 37 anni

Lazio, l’ex biancoceleste Federico Marchetti spegne oggi 37 candeline. E’ stato anche lui un eroe del 26 maggio 2013

Buon compleanno Federico! Il 7 febbraio 1983 nasceva Federico Marchetti, portiere biancoceleste dal 2011 al 2018. Un percorso intenso quello del numero 22 laziale che con i suoi guantoni ha regalato tante emozioni ai tifosi. Insieme a Radu e Lulic è stato un eroe del 26 maggio, difendendo i pali anche nella finale di Coppa Italia. Nel 2017 però finisce fuori rosa e nel luglio 2018 passa al Genoa a parametro zero. Una grande esperienza anche in azzurro: nel 2009 Marchetti esordisce nella nazionale di Lippi, diventando il secondo portiere dietro a Buffon. Viene convocato nel 2010 per il mondiale in Sudafrica. Dopo essere stato inserito nella Confederations Cup passa due anni senza l’azzurro addosso fino a quando Conte lo convoca come terzo portiere agli europei di Francia del 2016.