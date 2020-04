Taglio stipendi, adesso ci pensa anche la Lazio: la situazione

Lazio, Lotito aspetta ma pensa al taglio stipendi: se il campionato non dovesse riprendere, sarebbe una scelta necessaria

La ripresa del campionato è un’incognita. L’Italia si avvia con cautela alla Fase 2, ma non implica necessariamente la conclusione della stagione. E il calcolo delle probabilità, purtroppo, non può escludere il taglio stipendi anche per la Lazio. Come ricorda il Corriere dello Sport, il Presidente Lotito non vorrebbe metter mano ai salari dei propri giocatori: sta aspettando, vuole valutare prima di prendere decisioni di ogni tipo.

Il patron biancoceleste ha parlato in una call con i giocatori: il clima è sereno e il bilancio della società solido, la Lazio può affrontare l’Emergenza Coronavirus senza troppe preoccupazioni. Se il campionato non sarà portato a termine, però, tagliare gli ingaggi di giocatori, Inzaghi e staff sarà una mossa inevitabile.