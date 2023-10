Lazio, è ancora tabù San Siro per Sarri: spaventa il fattore Meazza

Continua il tabù San Siro per Maurizio Sarri, spaventa il fattore Giuseppe Meazza per l’attuale tecnico della Lazio

I record, nel calcio come nella vita, sono fatti per essere cancellati. Eppure Maurizio Sarri con uno di questi sta facendo particolare fatica. Parliamo della striscia di mancate vittorie inanellate dalla Lazio in quel di San Siro: la casa di Milan e Inter appunto.

Con la sconfitta arrivata nella giornata di ieri contro il Diavolo infatti, i biancocelesti hanno portato a casa ben 6 sconfitte su 6 incontri disputati tra le mura del Giuseppe Meazza. Come riportato da Cittaceleste.it, sotto la gestione del tecnico campano i capitolini non sono mai riusciti (almeno per il momento) ad espugnare il fortino milanese. L’ultima vittoria risale infatti al 3 novembre 2019, quando la squadra allora allenata da Inzaghi superò per 2-1 il Milan di Pioli.