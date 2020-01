La SoSpe di Suor Paola e la Lazio sempre insieme,una serata di beneficenza a cui questa sera parteciparranno anche i giocatori della Lazio in veste di camerieri

In collegamento a “Non Mollare Mai” su Radiosei è intervenuta proprio Suor Paola: «Questa inziativa è nata per raccogliere fondi per i terremotati dell’Aquila e per Amatrice, ora è diventata una bella consuetudine. Questa sera ci sarà anche Delio Rossi, farà un salto il presidente Lotito, ma l’ospite speciale sarà la Supercoppa vinta dalla Lazio. Nel corso degli anni sono venuti anche giocatori stranieri. Lo scorso anno Lukaku si è fatto tante risate, cantava e rideva, ha fatto anche un balletto. Ricordo quando chiesi a de Vrij di scrivermi una promessa di permanenza alla Lazio. Lui mi scrisse che sarebbe restato sempre con me. Questa sera, invece, ci saranno Acerbi, Cataldi, Parolo ed Immobile. Ho fatto fare una parannanza dedicata ai 120 anni (ride, ndr). Ci sarà una parte iniziale dedicata ai bambini, poi entreranno i tifosi e i giocatori inizieranno a servire a tavoli».