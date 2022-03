Lazio, tornano i Summer Camp per i ragazzi dagli 8 ai 16 anni: le info

Lazio Summer Camp, torna l’iniziativa che coinvolge i ragazzi dagli 8 ai 16 anni: tutti i dettagli pubblicato sul sito ufficiale

Sul sito ufficiale, la società ha fornito tutti i dettagli per l’iniziativa che tutti i ragazzi stavano aspettando: i Summer Camp targati Lazio. Di seguito:

«Anche quest’anno i ragazzi saranno guidati da uno staff di primo livello, composto dai tecnici del Settore Giovanile della Lazio. Ogni giovane partecipante riceverà l’allenamento più adeguato in relazione all’età e all’esperienza calcistica: un modo per migliorare giorno dopo giorno le proprie capacità. Oltre agli allenamenti e alle partite, nei Summer Camp targati Lazio, non mancheranno il divertimento e l’allegria che permetteranno ai ragazzi di stringere nuove amicizie e vivere nuove esperienze.

E da quest’edizione i Summer Camp della S.S.Lazio si arricchiscono di una figura fondamentale per la crescita dei ragazzi: uno psicologo, infatti, svolgerà appuntamenti dedicati a tutti i partecipanti su temi delicati quali il Bullismo e il Cyberbullismo».



QUI PER TUTTI I DETTAGLI