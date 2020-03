Lazio, il successo passa soprattutto dalla difesa

Lazio, il successo dell’armata biancoceleste passa anche e soprattutto per la difesa che è un muro impenetrabile

La Lazio è lì in vetta alla classifica di Serie A. Il lavoro fatto da mister Inzaghi c’è e si vede soprattutto per quanto riguarda la difesa. La retroguardia infatti è stata per anni il punto debole della Lazio ma non quest’anno.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti proprio in quella zona del campo si è lavorato per migliorare e non poco. La differenza c’è e si vede soprattutto per il numero di gare in cui i biancocelesti sono riusciti a mantenere la porta inviolata, nonostante spesso, soprattutto nelle ultime gare, mister Inzaghi sia stato costretto a cambiare spesso gli interpreti.