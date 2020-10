Lazio subito a Formello in vista dell’Inter, Radu e Correa monitorati

Lazio subito a lavoro dopo la sconfitta con l’Atalanta. Seduta di scarico a Formello, Radu e Correa da monitorare

La Lazio archivia in fretta la sconfitta contro l’Atalanta mentre Inzaghi si trova, di nuovo, a fare i conti con le emergenze. Ieri sera, hanno sventolato bandiera bianca prima Correa (mal di schiena) e poi Radu (uscito anzitempo per problemi muscolari), i due saranno monitorati in questi giorni che separano i biancocelesti dall’Inter. Il reparto arretrato è quello con più criticità: dopo il forfait del romeno, che si aggiunge alle assenze di Vavro e Luiz Felipe, potrebbe toccare a Bastos dal primo minuto.

Questa mattina, la squadra ha svolto lavoro di scarico a Formello col gruppo diviso in due: da una parte i titolari di ieri (corsa leggera e allenamento in palestra) dall’altra i subentrati e chi è rimasto in panchina (seduta tecnica). Domani sarà già tempo di prove tattiche, intant Inzaghi spera di poter contare sui nuovi arrivi e di ricevere buone notizie dall’infermeria.