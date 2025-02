Lazio, i subentrati fanno la fortuna di Baroni: il dato impressionante dei biancocelesti

Lazio, Baroni fa molto affidamento sui giocatori che entrano dalla panchina e la fiducia è sempre ripagata

La Lazio vince per 5-1 contro il Monza, grazie anche ai gol dei giocatori entrati dalla panchina. Non è un caso, Baroni punta su tutti e la fiducia viene spesso ripagata con delle marcature come nel caso di Pedro e Dele-Bashiru nella giornata di oggi.

Come riportato da OptaPaolo, infatti, sono 13 le reti arrivate dai subentrati in questo campionato. È record per i biancocelesti, che non facevano così bene dalla stagione ’94/’95.