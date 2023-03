Lazio Style 1900 Official Magazine cambia abito: ora in formato digitale. Da oggi è online nel nuovo formato

Con i suoi canali ufficiali la Lazio comunica il nuovo formato digitale di Lazio Style 1900 Official Magazine. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Lazio Style 1900 Official Magazine cambia abito. Il mensile ufficiale della S.S. Lazio da oggi è online in formato digitale. Scaricabile gratuitamente, propone una nuova veste grafica, interviste esclusive, approfondimenti su tutto il mondo Lazio, Prima Squadra, Primavera, Lazio Women e giovanili. Clicca qui per averlo disponibile»