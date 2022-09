Lazio Style Channel finalmente in chiaro: tutti i dettagli

Lazio Style Channel finalmente in chiaro su Sky: i servizi esclusivi del canale tematico non saranno più a pagamento

La rivoluzione della comunicazione della Lazio passa anche per il canale tematico. Lazio Style Channel, infatti, sarà sempre su Sky, ma in chiaro: nessun abbonamento ulteriore per fruire i contenuti esclusivi.

Come riporta Il Messaggero, la data era inizialmente prevista per il primo ottobre, slitterà ancora di qualche giorno ma tutto è pronto: dagli studi tv al materiale tecnico fornito da NVP, Roberto Rao ha curato tutti nei dettagli.



Ieri a Formello c’è stata una riunione, dopo gli impegni politici, il presidente Lotito tornerà a concentrarsi anche sul centro sportivo per concludere dei lavori facenti parte del progetto.