Lazio Sturm Graz in tv e streaming: ecco dove seguire il match dell’Olimpico

Lazio Sturm Graz, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per la quarta giornata di Europa League 2022/23

La Lazio affronterà lo Sturm Graz nel match valido per la quarta giornata di Europa League. La prima gara che apre il girone di ritorno: tre match decisivi per la squadra di Sarri che si trova a quota 4 punti, in assoluto equilibrio con le avversarie.

La partita – che andrà in scena questa sera, alle ore 21, allo Stadio Olimpico di Roma – sarà trasmesso in tv e in streaming da Sky Sport (canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252), da Dazn, da Now e in chiaro su TV8.