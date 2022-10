Lazio-Sturm Graz, arbitra Stegemann. I precedenti col tedesco

Il tedesco Sascha Stegemann arbitrerà la gara tra Lazio e Sturm Graz di giovedì sera all’Olimpico in Europa League: i precedenti

La designazione arbitrale per la 4ª giornata del girone F di Europa League, ha assegnato la gara Lazio-Sturm Graz al signor Sascha Stegemann (GER).

Primo incrocio per la Lazio con il fischietto tedesco che ha già arbitrato in carriera, in un’occasione, l’Italia Under 21 (nel pareggio contro l’Irlanda nel 2019) e l’Inter Primavera nella Youth League 2019/20.