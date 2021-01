Lazio, Strakosha potrebbe partire: la situazione

Con l’avvento di Reina, la posizione di Thomas Strakosha alla Lazio rimane fortemente in bilico

Thomas Strakosha e la Lazio potrebbero separarsi prima di quanto si pensi. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, il portiere albanese ieri non era presente durante la rifinitura e oggi non sarà convocato per la sfida contro il Sassuolo. Reina ha infatti superato il portiere nelle gerarchie.

Nel 2022 scadrà il suo contratto in biancoceleste e l’accordo per il rinnovo non è stato ancora trovato. Qualora non arrivasse, ma pervenisse invece una congrua offerta per le casse del club, si valuterebbe l’immediata cessione.