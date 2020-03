Lazio, Strakosha: «Sono giorni difficili, il virus sembrava lontano ma è arrivato subito»

Lazio, le parole di Thomas Strakosha in merito a quanto sta accadendo in Italia e in Europa a causa del coronavirus

Momento difficile per l’Italia e anche per l’Europa a causa dell’emergenza legata al coronavirus. Queste le parole di Thomas Strakosha ai microfoni di Top Channel.

«Sono giorni difficili in cui affrontiamo una situazione nuova. Il virus sembrava lontano quando era in Cina, ma è arrivato subito anche in Europa. Con il club abbiamo preso accordi per rimanere tutti a casa per almeno una settimana. Ci è stato dato un programma per continuare ad allenarci a casa. Da casa possiamo uscire soltanto per le cose essenziali, tipo andare al supermercato o in farmacia».