Lazio, Strakosha e Lucas Leiva decisivi: il dato sulla media punti

Grazie anche al ritorno ad alti livelli di Strakosha e Leiva la Lazio ha saputo invertire la rotta: il dato sulla media punti parla chiaro

Thomas Strakosha e Lucas Leiva hanno inciso tantissimo sulla rinascita della Lazio e sulla svolta arrivata in particolare nel nuovo anno. Come riferisce la Gazzetta oggi in edicola, entrambi hanno saputo superare notevoli difficoltà durante l’annata imponendosi nuovamente come titolari.

Con Strakosha, che ha dovuto scalzare Reina e che ha collezionato 10 clean sheet in 22 partite tra campionato ed Europa League, la media punti è di 1.93 a partita, con l’ex Liverpool 1.82. Sarri non può fare più a meno di loro.