Lazio, Strakosha attende il rinnovo e l’adeguamento

Lazio, avanti coi rinnovi dei punti cardine della squadra. Anche Strakosha attende di poter prolungare il suo contratto

Una scalata incredibile quella di Thomas Strakosha. Lanciato da Inzaghi contro il Milan per rimpiazzare Marchetti, ha ben presto sovvertito tutte le gerarchie diventando una certezza tra i pali biancocelesti. Il portiere non ha dubbi: vede la Lazio nel suo futuro e – secondo Il Messaggero – sarebbe in attesa del rinnovo.

La società sta pian piano blindando tutti i suoi campioni, presto potrebbe toccare anche a lui mettere nero su bianco la volontà di rimanere a Roma. Secondo il quotidiano, il giocatore avrebbe avanzato anche qualche richiesta sull’ingaggio.