Lazio, Stendardo: «La squadra di Inzaghi deve essere la favorita»

L’ex difensore della Lazio ha vissuto molti derby della Capitale e di conseguenza ha parlato di come arrivano i biancocelesti alla partita

Guglielmo Stendardo ha indossato per anni la maglia della Lazio, vivendo molti derby della Capitale. Per questo motivo l’ex laziale sa cosa bisogna fare per portare a casa il risultato.

Il difensore, soprannominato l’Avvocato, ha dichiarato al Corriere dello Sport: «Dopo 11 vittorie consecutive, la squadra di Inzaghi deve essere la favorita. Questo è l’anno giusto per ottenere il massimo, ossia almeno la qualificazione in Champions, per poi puntare magari a qualcosa di straordinario».