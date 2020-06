Lazio, pronta la staffetta tra Correa e Caicedo in vista della ripresa

In vista della ripresa del campionato, nella Lazio si prepara la staffetta che vedrà protagonisti Caicedo e Correa

La Serie A sta per tornare, e la Lazio non vuole farsi trovare impreparata. Secondo la Gazzetta dello Sport, in vista delle dodici gare che aspettano i biancocelesti, Simone Inzaghi sarebbe pronto a concedere ampio spazio sia a Correa che Caicedo, alternandoli di partita in partita in modo da poterne sfruttare al massimo le qualità.

In questa stagione, entrambi hanno dimostrato un grande feeling con il gol e con Ciro Immobile, unico vero imprescindibile del reparto offensivo.