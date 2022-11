Flaminio Lazio, Lotito non intende mollare: la situazione

Lotito sembrerebbe non avere alcuna intenzione di mollare l’ipotesi stadio Flaminio: ecco il piano del presidente della Lazio

Come sottolineato da Il Tempo, un progetto dovrebbe essere presentato entro fine mese, ma, al di là dei sentimenti, andrebbe tenuto conto della difficoltà strutturali, come copertura, parcheggio e posti sugli spalti. Il pressing del Comune sarebbe sempre più forte, ma occorre tenere conto anche dei vincoli progettuali, su cui la famiglia Nervi pare non voler transigere.

«Passano i giorni e non succede nulla, anzi, l’impianto si degrada sempre di più. Siamo delusi,

abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere. Lotito? La sua strategia non la capisco: non è l’amministrazione comunale che deve proporre, il Comune valida, approva o respinge un progetto che riceve. La giunta non può dare assicurazioni senza vedere un progetto concreto», questo quanto detto da Elisabetta Margiotta Nervi della Pierluigi Nervi Project Foundation. Insomma non resta che attendere fine novembre, quando la Lazio potrebbe presentare il suo progetto.