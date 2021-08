Lazio Flaminio, i tifosi si riuniscono: «Torniamo nella nostra casa» FOTO

Lazio Flaminio, i tifosi pronti a riunirsi davanti all’impianto, individuato da Lotito come prossima casa dei biancocelesti

Lotito fa sul serio, il presidente biancoceleste vuole consegnare una casa alla Lazio individuandola nel Flaminio. Il patron è disposto a lasciare l’Olimpico per spostarsi di qualche chilometro a sud, sulla via Flaminia, nell’impianto che ha scritto pagine di storia laziale in passato. Sono tanti gli impedimenti di tipo ambientale, burocratico e tecnico, ma il numero 1 della Lazio ha intenzione di andare fino in fondo.

Intanto la pagina Facebook ‘Laziali per lo Stadio Flaminio‘ ha dato appuntamento ai tifosi davanti all’impianto per giovedì 2 settembre alle ore 17.30. Questo il comunicato: «È ora di scendere in campo! Giovedì 2 settembre tutti i laziali sono convocati dalle ore 17:30 allo Stadio Flaminio lato Curva Nord per far sentire la voce di un popolo che chiede di poter ritornare a vivere la propria casa perché il Flaminio è roba da laziali!!»