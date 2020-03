Lazio, in quarantena si ripassa la storia: parte #SSLHistory FOTO

La Lazio da il via al nuovo format social. Oggi il primo appuntamento per rivivere le emozioni del primo trofeo biancoceleste

La quarantena preventiva per il Coronavirus è in vigore ormai da poco più di una settimana e tutti iniziano a sentire la pesantezza della sedentarietà.

La noia e lo sconforto piano piano aumentano ma non dobbiamo farci abbattere e dobbiamo cercare di trovare nuove cose da fare. Fortunatamente la Lazio arriva in soccorso dei propri fan con un nuovo format social per ripassare gli eventi più significativi del trascorso biancoceleste. #SSLHistory, così si chiama la rubrica, inizierà questo pomeriggio alle 16:00 ed il primo episodio riguarderà la prima Coppa Italia vinta nel 1958 contro la Fiorentina. Un’ottima iniziativa per intrattenere il tempo e ripassare gli eventi che hanno reso la Lazio grande in Italia e nel mondo.