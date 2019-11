Immobile e il Lecce, una ‘preda’ mai colpita

Ciro Immobile deve superare una altro record

La Lazio è chiamata di nuovo al riscatto dopo una sconfitta in Europa, domenica all’Olimpico arriva il Lecce. I biancocelesti si preparano a proseguire il buon cammino in campionato e, in particolare, Ciro Immobile avrà un motivo in più per segnare ai giallorossi, se dovesse servire. Il Lecce infatti è una delle due squadre in Serie A a cui il bomber biancoceleste non ha mai fatto gol nella massima serie, insieme al Brescia. Il motivo è semplice: Ciro non ha mai affrontato questi due club nella competizione, mentre invece ha già segnato ai bresciani in Serie B e ai salentini in Coppa Italia. Una statistica in più per spingere Immobile verso il gol domenica.