Lazio, la squalifica di Nuno sblocca una doppia novità: tra Cagliari e Porto

Lazio che dovrà fare a meno di Nuno Tavares nel match di lunedì 4 novembre allo Stadio Olimpico di Roma contro il Cagliari. Quali saranno le mosse di Baroni?

L’unica nota stonata della serata perfetta del Sinigaglia, è stata senza alcun dubbio l’espulsione di Nuno Tavares nella ripresa. Baroni dovrà quindi fare a meno del suo super assist man nella sfida contro il Cagliari di lunedì. L’assenza forzata del portoghese sbloccherà una novità in casa biancoceleste.

Contro i sardi, salvo imprevisti toccherà a Luca Pellegrini dal primo minuto, allo stesso tempo per Nuno potrebbe esserci una chance in Lazio–Porto giovedì prossimo. Per entrambi si tratterebbe della prima da titolare nella rispettiva competizione.

In Serie A infatti 8 su 10 le ha giocate Tavares da titolare, nei primi due turni era stato Marusic a giocare sulla sinistra. Al contrario in Europa League 4 su 4 per il terzino romano.