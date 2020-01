La Lazio è la squadra più in forma del momento insieme al Liverpool: il dato

La Lazio ha vinto anche contro il Napoli e in questo momento si attesta come la squadra più in forma tra i cinque maggiori campionati europei

La Lazio continua a volare sulle ali dell’entusiasmo e anche delle vittoria. Quella di sabato con il Napoli è stata la decima di fila, un record mai registrato nella storia biancoceleste.

Come riporta Transfermarkt i biancocelesti sono in prima posizione nei primi cinque campionati europei insieme al Liverpool di Jurgen Klopp che domina incontrastato la Premier League. La squadra di Inzaghi quindi si conferma la più in forma del momento e subito dopo c’è il Benevento allenato da Pippo.