Lazio, la squadra è arrivata nel capoluogo ligure

Dopo un’ora di volo circa, la Lazio è atterrata nell’aeroporto di Genova. Da lì ci sarà il trasferimento in albergo

E’ durato circa un’ora, il viaggio che ha portato la Lazio da Roma a Genova. La squadra si è mossa in aeroplano ed è atterrata nell’aeroporto internazionale Cristoforo Colombo del capoluogo ligure.

I giocatori sono stati poi portati in albergo per poter riposare in vista della gara di domani alle ore 12:30, come riportato dall’account Twitter della società biancoceleste. Con l’approdo della prima squadra della Capitale a Genova, sembra davvero essere tutto pronto.