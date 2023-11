Lazio, spogliatoio ancora con Sarri: giocatori convinti di una cosa

Lazio, lo spogliatoio è ancora con Maurizio Sarri: i calciatori sono convinti di valere di più dell’attuale posizione in classifica

Nonostante il clima difficile in casa Lazio dopo la sconfitta contro il Bologna, Il Messaggero oggi in edicola è sicuro di una cosa.

Il gruppo è sano, segue l’allenatore. Diversi giocatori sono inoltre convinti di possedere un livello superiore all’attuale classifica. Vorrebbero tradurlo sul campo, non ci riescono o comunque la strada è in salita. E il calendario, nella prima fase del campionato, non è stato favorevole. Ora però non ci si può perdere nei ragionamenti, serviranno mesi come aveva avvertito Sarri. Martedì col Feyenoord è una sfida decisiva.