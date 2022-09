Lazio Spezia, quattro assenti per Gotti: il report della seduta dei liguri

Gotti fa la conta degli assenti in vista della Lazio: ecco il report della seduta dello Spezia

Sarà uno Spezia incerottato quello che affronterà la Lazio domenica alle 12.30 all’Olimpico. Gotti dovrà far fronte a molte assenze come emerge dal report della seduta d’allenamento odierna.

REPORT – «Penultima seduta settimanale per le Aquile di mister Gotti sui terreni del “Comunale”. Attivazione tecnica, lavoro tattico e partitella finale nel menù odierno; personalizzato per Sala e Kovalenko, terapie per Hristov e Reca, che sta proseguendo nel proprio recupero in Polonia. Per domani è in programma una seduta di rifinitura, alla quale seguirà la partenza per Roma».