Lazio Spezia, le ultime in casa bianconera: Gotti recupera una pedina

Lo Spezia di Luca Gotti si è ritrovato questa mattina al Follo per preparare la sfida di domenica all’ora di pranzo contro la Lazio. Ecco il report della seduta.

REPORT – «Al Comunale di Follo prosegue il programma di avvicinamento alla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. Seduta di allenamento mattutina prettamente tattica, arricchita da esercitazioni tecniche, sviluppi offensivi e partitella finale. Di nuovo in gruppo Daniele Verde, terapie invece per Petko Hristov dopo essere tornato non in perfette condizioni dagli impegni con la nazionale bulgara. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina».