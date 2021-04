Lazio Spezia, biancocelesti in campo nel ricordo di Daniel VIDEO

La Lazio è scesa in campo per il riscaldamento prima della sfida contro lo Spezia con una maglia per ricordare Daniel Guerini

Mancano pochissimi minuti al fischio d’inizio del match tra Lazio e Spezia, gara valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A. In questi momenti, la squadra biancoceleste è scesa sul rettangolo verde dell’Olimpico con un ricordo speciale per Daniel Guerini.

«Squadra in campo nel ricordo di Daniel Guerini» ha scritto il club sul proprio profilo Twitter, dove ha pubblicato un video dell’ingresso dei calciatori sul prato dello stadio con una maglia commemorativa per la giovane promessa della Primavera biancoceleste.