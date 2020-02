Lazio Spal, nonostante il mercato l’Olimpico si riempie

In vista della partita contro la Spal di domani, la Lazio ritrova l’affetto del suo pubblico: circa 40’000 i presenti

Durante la settimana si fanno mille discorsi poi, quando arriva il momento di prendere la sciarpa e difendere i propri colori, le parole finiscono e tutti sono pronti a stare al fianco della Lazio.

Domani alle 15:00 all’Olimpico ci sarà una partita molto importante per le sorti del campionato, ed il pubblico ha risposto presente dopo la chiusura del calciomercato non proprio prolifico: al momenti i dati riportati dal Corriere dello Sport riportano 15’000 biglietti venduti con 22’000 abbonati. Quota 40’000 è alla portata e una simile cornice di pubblico dimostra quanto questa squadra sia sostenuta dal suo pubblico. Rimangono comunque altre 24 ore per incrementare i tifosi al sostegno della Banda Inzaghi.