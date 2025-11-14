Lazio, la sosta di campionato regala un sorriso a Sarri: due giocatori fondamentali pronti al rientro

La pausa per le Nazionali porta buone notizie alla Lazio: mister Sarri ritrova due pedine chiave per la sfida contro il Lecce

La Lazio prosegue gli allenamenti a Formello, priva dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Mister Sarri guarda però con fiducia al recupero degli infortunati, un tema che ha condizionato pesantemente le ultime settimane. L’obiettivo è quello di ritrovare gradualmente una rosa più completa e funzionale, capace di garantire soluzioni e alternative tattiche che finora sono mancate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste potrà già contare su due rientri significativi: Castellanos e Nuno Tavares. L’attaccante argentino era fermo dalla vigilia della sfida con l’Atalanta, mentre il terzino portoghese non giocava dalla gara contro l’ex squadra di Juric. Entrambi hanno superato i rispettivi problemi fisici e saranno disponibili per la prossima partita all’Olimpico contro il Lecce, offrendo nuove opzioni in attacco e in difesa.

Sarri attende ora ulteriori buone notizie dagli altri indisponibili. Rovella e Dele-Bashiru restano sotto osservazione, mentre Cancellieri dovrà aspettare ancora almeno due o tre settimane prima di rientrare. Per Dele, inoltre, resta da chiarire la questione legata al reintegro in lista: se non dovesse essere inserito, il centrocampista potrà scendere in campo soltanto in Coppa Italia, limitando così le possibilità di rotazione in campionato.

