 Lazio, la sosta di campionato regala un sorriso a Sarri: due giocatori fondamentali pronti al rientro
Connect with us

Nazionali News

Lazio, la sosta di campionato regala un sorriso a Sarri: due giocatori fondamentali pronti al rientro

Nazionali News

Zaccagni Italia, come ha giocato il capitano dei biancocelesti nella sfida contro la Moldova? L'analisi

Nazionali

Norvegia infermabile, per l'Italia si fa durissima: nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, poker all'Estonia firmato da Sorloth e Haaland: agli azzurri serve un miracolo

Nazionali News

Formazioni ufficiali Moldova Italia, le scelte del ct azzurro Gattuso in vista della partita per le qualificazioni ai Mondiali

Nazionali News

Norvegia Estonia: Haaland e compagni verso la gloria, gli azzurri restano in attesa di un miracolo. La situazione

Nazionali

Lazio, la sosta di campionato regala un sorriso a Sarri: due giocatori fondamentali pronti al rientro

Lazio news 24

Published

23 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

La pausa per le Nazionali porta buone notizie alla Lazio: mister Sarri ritrova due pedine chiave per la sfida contro il Lecce

La Lazio prosegue gli allenamenti a Formello, priva dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Mister Sarri guarda però con fiducia al recupero degli infortunati, un tema che ha condizionato pesantemente le ultime settimane. L’obiettivo è quello di ritrovare gradualmente una rosa più completa e funzionale, capace di garantire soluzioni e alternative tattiche che finora sono mancate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste potrà già contare su due rientri significativi: Castellanos e Nuno Tavares. L’attaccante argentino era fermo dalla vigilia della sfida con l’Atalanta, mentre il terzino portoghese non giocava dalla gara contro l’ex squadra di Juric. Entrambi hanno superato i rispettivi problemi fisici e saranno disponibili per la prossima partita all’Olimpico contro il Lecce, offrendo nuove opzioni in attacco e in difesa.

Sarri attende ora ulteriori buone notizie dagli altri indisponibili. Rovella e Dele-Bashiru restano sotto osservazione, mentre Cancellieri dovrà aspettare ancora almeno due o tre settimane prima di rientrare. Per Dele, inoltre, resta da chiarire la questione legata al reintegro in lista: se non dovesse essere inserito, il centrocampista potrà scendere in campo soltanto in Coppa Italia, limitando così le possibilità di rotazione in campionato.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.