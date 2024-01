Lazio, sorrisi per Sarri: si rivedono Immobile e Luis Alberto – VIDEO

Lazio, sorrisi per Sarri: si rivedono Immobile e Luis Alberto, lavoro differenziato per i due biancocelesti

Giornata di doppia seduta per la Lazio in quel di Formello, con due protagonisti indiscussi della sessione, ovvero Ciro Immobile e Luis Alberto.

I due giocatori biancocelesti si sono rivisti sul campo di allenamento, ancora non in gruppo, soltanto per un lavoro differenziato, il capitano in mattinata, lo spagnolo nel pomeriggio. Il loro recupero procede per il verso giusto.