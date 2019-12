Lazio, il sondaggio della UEFA: «Milinkovic è… IMMENSO» FOTO

Milinkovic è stato uno dei grandi protagonisti della Lazio di ieri sera. Oggi, la pagina Facebook della UEFA chiede di descriverlo con un aggettivo

È stato uno dei grandi protagonisti della serata di ieri, Milinkovic Savic. Lo stop al volo, il missile scaricato in porta e l’esultanza che ha dato fiducia alla squadra: il Sergente ha riportato la Milinkocrazia in campo e, quando lo fa, non ce n’è per nessuno.

Oggi il sondaggio della UEFA è dedicato a lui. Su Facebook, la pagina chiede agli utenti di descrivere il giocatore con un aggettivo.

La risposta sembra essere praticamente unanime, i tifosi della Lazio non hanno dubbi: «Milinkovic è… IMMENSO». Questo il commento che è andato per la maggiore. E come poter pensare il contrario?

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER