Lazio in solitaria al terzo posto: finisce in pareggio fra Cagliari e Lecce

Lazio sola al terzo posto della classifica dopo il pareggio fra Cagliari e Lecce nel recupero della partita giocata oggi

E’ terminata da poco la partita fra Lecce e Cagliari, posticipata a causa del maltempo ad oggi alle ore 15:00, con un pareggio fra le due compagini. Un 2-2 molto sofferto e pieno di espulsioni: due per i cagliaritani e una per i leccesi. La squadra di Maran viene raggiunta dalla rete del giallorosso Calderoni che guadagna così un punto d’oro per i pugliesi. Il pareggio così frena il Cagliari che raggiunge quota 24 punti in classifica e lascia la Lazio in solitaria al terzo posto con un bottino di 27 punti.

