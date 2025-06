Lazio, il sogno di Floriani Mussolini sempre più concreto? Il giocatore è sempre più vicino alla Serie A

Lazio, Floriani Mussolini pronto a realizzare il proprio sogno? Ecco le ultime sull’esterno biancoceleste di ritorno a Roma

La Lazio si è mossa molto abilmente in alcune trattative di calciomercato della scorsa stagione, come ad esempio quella che ha mandato in prestito Floriani Mussolini alla Juve Stabia neopromossa in Serie B.

I campani sono arrivati ai playoff anche grazie al contributo dell’esterno biancoceleste che potrebbe presto fare ritorno a casa. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Floriani Mussolini aveva già dichiarato in un’intervista di ambire alla massima categoria. Le sue parole: «Voglio la Serie A e la Lazio!». Un sogno destinato ad avversarsi? Lo scopriremo molto presto.