Lazio, in arrivo altre novità nell’organigramma societario?

Potrebbero esserci ulteriori novità per quel che riguarda l’organigramma societario della Lazio: la situazione

Potrebbero esserci ulteriori e importanti novità per quel che riguarda l’organigramma societario della Lazio. A parlarne è Il Messaggero.

Il patron ieri ha assistito alla vittoria in rimonta della Lazio Women, arrivata dopo il successo della Primavera. Grande soddisfazione per Fabiani ed Enrico Lotito. Ed è per questo che lo stesso presidente potrebbe pensare a nuovi innesti.