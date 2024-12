Lazio, la società il 9 Gennaio festeggia 125 anni di storia: il programma della giornata

Lazio, il club espone il programma della giornata che celebra i 125 anni della storia della società biancoceleste: i dettagli

Il 9 Gennaio per la Lazio non sarà mai una data come tutte le altre, visto che si celebra la festa per la gloriosa storia del club biancoceleste. Anche per il 2025 la società romana non ha badato a spese e ha organizzato un bel programma per festeggiare la splendida data che è nel cuore dei tifosi. Il 9 Gennaio infatti come da tradizione si terranno i festeggiamenti in Campidoglio, dove verrà presentato un video celebrativo con i momenti storici della Lazio, verrà consegnato il premio Bigiarelli, e reso noto l’inno della Polisportiva biancoceleste e la visione della mostra-evento e Penso a te.

Inoltre nei giorni successivi verrà svolta una cerimonia alla Regione Lazio nell’ambito della quale saranno premiate le eccellenze atletiche biancocelesti del 2024.