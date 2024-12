Lazio, Sinisa per sempre: il ricordo del club per Mihajlovic nel secondo anniversario della sua scomparsa

Lazio ricorda commossa Sinisa Mihajlovic, nel secondo anniversario della sua scomparsa

Di seguito il ricordo della Lazio di Sinisa Mihajlovic.

IL RICORDO DEL CLUB- La S.S. Lazio ricorda commossa Sinisa Mihajlovic, nel secondo anniversario della sua scomparsa. Un grande laziale, un guerriero in campo e nella vita.

Di questo combattente dal grande cuore resterà una traccia indelebile nella storia del calcio e della Lazio, non solo per i successi sul campo, ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha saputo rappresentare fino all’ultimo momento della sua vita.

Sinisa per sempre.