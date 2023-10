Lazio, Simeone avvisa Sarri: «Grazie a Morata l’Atletico potrà…» 

L’Atletico Madrid si gode un super Alvaro Morata e Diego Simeone avvisa le prossime avversarie, tra cui la Lazio di Sarri

Non sembra smettere più di vincere l’Atletico Madrid. I ragazzi allenati da Simeone stanno a poco a poco risalendo la classifica, anche (per non dire soprattutto) grazie alle ultime prestazioni di un super Alvaro Morata. Alla vigilia del match con l’Alaves il tecnico è intervenuto in conferenza stampa dove ha avvisato i prossimi avversari, tra i quali ci sarà inevitabilmente la Lazio di Sarri in Champions League.

MORATA – «Lo vedo sempre allo stesso modo, ma quest’anno è più concreto sotto porta, mantiene un livello più alto. Ha sempre avuto situazioni in cui poteva tenere un livello più alto di quello che si sforza di avere. Speriamo che continui a farlo nel modo migliore affinché possa continuare ad evolversi e mantenere la performance degli ultimi mesi».