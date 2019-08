Lazio, Signori ricorda il suo esordio all’Olimpico con l’aquila sul petto – FOTO

Beppe Signori ha ricordato sui social il suo esordio all’Olimpico con la maglia della Lazio, avvenuto ventisette anni fa

Signori / Il 22 agosto di ventisette anni fa Beppe Signori esordiva con la maglia della Lazio all’Olimpico di Roma. L’ex attaccante, divenuto il vero ‘Re’ dei tifosi biancocelesti, è rimasto nel cuore di quest’ultimi, che conservano nella memoria e nel cuore le prodezze di ‘Beppe-gol’. Ma anche Signori non ha dimenticato la sua avventura nella Capitale e, in questo giorno speciale per la sua carriera, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram, ricordando anche i numeri ottenuti con l’aquila sul petto: «27 anni fa il mio esordio all’Olimpico con la maglia della Lazio. 114 partite, 84 gol».