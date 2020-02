Lazio, da Signori a Klose: tutti i gol più belli segnati all’Inter VIDEO

Lazio, ecco una carrellata di reti biancocelesti contro l’Inter in un video realizzato dalla società sul profilo Twitter ufficiale

Manca veramente pochissimo al match fra Lazio e Inter che ha tutte le caratteristiche di uno scontro diretto per lo scudetto. La squadra di Inzaghi ce la metterà tutta per provare a coronare un sogno e la società passa in rassegna tutte le migliori reti contro i nerazzurri durante gli anni: Da Beppe Signori, passando per quella di Mauro Zarate, fino ad arrivare a Rocchi e Mauri. Nel mezzo i gol di Claudio Lopez e Klose. Ecco il video completo: