Lazio, si studia la difesa anti Napoli: le idee di Sarri

Giorni di lavoro per la Lazio e Maurizio Sarri: l’allenatore toscano si affiderà alla sua difesa per cercare di fermare l’attacco del Napoli

Mancano soltanto 2 giorni al prossimo impegno di campionato della Lazio, in procinto della trasferta difficilissima dello stadio Maradona, contro il Napoli capolista solitario.

Maurizio Sarri conosce la squadra di Spalletti ed il suo potenziale offensivo e come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, starebbe preparando il match anche dal punto di vista difensivo. Saranno molte le assenze in quel di Napoli: Casale squalificato, Patric in dubbio e non al meglio per la sfida. In difesa quindi ci si affiderà ad Alessio Romagnoli, che ritrova il suo posto da titolare, e all’esordio stagionale in Serie A dello spagnolo Gila. Sulle fasce verranno confermati Marusic e Lazzari, che avranno il compito fondamentale di fermare Kvaratskhelia e compagni.