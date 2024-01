Lazio, si complica la Champions? La previsione di Martusciello: «Ci sono sei squadre e…»

Lazio, il vice di Sarri ha parlato in conferenza stampa della lotta Champions rilasciando a riguardo queste dichiarazioni

In conferenza stampa al termine della partita contro il Napoli, Martusciello in assenza di Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la lotta Champions

CHAMPIONS SI COMPLICA – «Non si complica, siamo alla seconda del ritorno. Affrontiamo squadre di pari livello, se non qualcosa in più. Siamo stati sempre a quel livello lì, ora ci sono 7/8 squadre che lo scorso anno non c’erano. Ci sono Bologna, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Roma e ne può uscire solo uno perchè le altre tre hanno preso il largo. Siamo sei squadre in 3 o 4 punti, può capitare a noi come può non capitare. Speriamo di farcela».

