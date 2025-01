Lazio Share The Good, mogli e compagne dei calciatori biancocelesti partecipano all’iniziativa – VIDEO

Lazio Share The Good, è partita l’iniziativa della società biancoceleste che prevede la raccolta di cibo per le famiglie in difficoltà

La Lazio, con l’iniziativa “Share The Good“, ha organizzato una raccolta di cibo per le famiglie in difficoltà. Al bel gesto hanno partecipato anche le mogli e compagne dei calciatori biancocelesti, come si evince dal video pubblicato sui social:

Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

«Chiara Nasti, Rachele Risaliti, Eleonora Utini, Diletta Perifano, Diletta Daolio e Fiorenza Lekstakaj, protagoniste di un aiuto concreto e continuativo per l’iniziativa “Share The Good”.

I dati ci avvertono che l’emergenza alimentare è in aumento, e non sempre le istituzioni riescono a garantire l’aiuto per tutti. L’invito della Fondazione Lazio 1900 e di tutti gli enti coinvolti è quello di raccogliere cibo (alimenti ben conservati, non in vetro, con una data di scadenza lontana) per bambini e famiglie in difficoltà.

Il prossimo appuntamento per contribuire in modo concreto all’iniziativa è in occasione di Lazio-Fiorentina di domenica 26 gennaio. I punti di raccolta saranno all’altezza dei pre-filtraggi di Viale dei Gladiatori, Piazza Lauro De Bosis nelle vicinanze dell’obelisco e Piazzale Dodi, zona stadio dei Marmi. Qui troverete ad accogliervi i volontari della Fondazione S.S. Lazio 1900 e delle associazioni coinvolte» è il messaggio della società.