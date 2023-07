Lazio settore giovanile: le date della nuova stagione 23/24

Lazio, oltre alla squadra di Sarri anche i giovani aquilotti sono pronti per la nuova stagione: tutte le date delle rispettive categorie

Oltre la Lazio di Sarri, anche i giovani a breve cominceranno la nuova stagione nelle rispettive categorie giovanili. Per quanto riguarda l’Under 18 professionisti, la stagione comincerà il 17 settembre mentre l’Under 17 serie A e B scenderanno in campo da domenica 10. La medesima categoria ma la serie C comincerà domenica 24, e infine l’Under 16 e under 15 giocheranno il loro primo match domenica 24 settembre e il 1 Ottobre.