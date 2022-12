Lazio, domani parte una settimana intensa: il programma

Archiviato, con due vittorie nelle amichevoli, il ritiro in Turchia, la Lazio si prepara a vivere un’altra settimana importante

Infatti, come ricordato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è stato fissato per giovedì 22 dicembre alle 18.30 il match contro l’Almeria. I biancocelesti dunque si ritroveranno domani in quel di Formello per preparare la sfida in terra spagnola. Saranno comunque giorni intensi, perché martedì è prevista la consueta cena di Natale. Dopo le festività, la ripresa ci sarà il 27.